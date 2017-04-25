В Борисполе задержали банду вымогателей - ФОТО

Бандиты угрозами требовали деньги с представителей малого бизнеса. Как сообщает пресс-центр СБУ, угрожая предпринимателям расправой, злоумышленники ежемесячно сдирали с них от четырехсот до двух тысяч долларов.

При этом сумма зависела от размера бизнеса. Полиция задержала трех вымогателей во время получения очередной дани от одного из предпринимателей.

Все они ранее были судимыми. Против них открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Вымогательство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев сегодня сообщил, что за март текущего года было сообщено о подозрении в совершении более чем 19 тысячи преступлений.