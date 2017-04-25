Со вторника холод начнет понемногу отступать

Во вторник, 25 апреля, холодный воздух будет постепенно отступать в восточном направлении. Днем с Западной Европы начнет перемещаться более теплого воздуха. Практически на всей территории осадков не предвидится, только ночью на крайнем востоке местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 метров за секунду, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду, в Карпатах днем - до 25-30 метров за секунду. Температура воздуха днем поднимется до 13-18 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня без осадков. Вместе с тем на поверхности почвы и в воздухе заморозки возможны заморозки до минус 5 градусов. Температура ночью опустится до минус 2 градуса. Днем потеплеет до 14-16 градусов.

На западе Украины без осадков, на поверхности почвы и в воздухе заморозки до 5 градусов мороза. Температура ночью составит 0-2 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

На севере Украины без осадков. Ночью на почве и в воздухе заморозки до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 11-18 градусов.

В центре сегодня также сухо. Температура ночью составит 0-5 градусов мороза. Днем будет от 11 до 18 градусов тепла.

В восточных регионах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ночная температура воздуха составит 0-5 градусов мороза. Днем потеплеет до 11-16 градусов.

В южных областях во вторник без осадков. Температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов.

В Крыму сухо и тепла. Ночью температура воздуха составит 3-8 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.