10:29 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупредили о сходе лавин в Карпатах

Во вторник, 25 апреля, в Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин.

Синоптики предупредили о сходе лавин в Карпатах

По прогнозам Укргидрометцентра сегодня в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная, третьего уровня, лавинная опасность.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, сегодня синоптики обещают значительное потепление днем. В связи с чем, в ведомстве просят туристов быть внимательными в горах.

Как сообщал УРА-Информ, со вторник, 25 апреля, холодный воздух будет постепенно отступать в восточном направлении. Днем с Западной Европы начнет перемещаться более теплого воздуха.

Практически на всей территории осадков не предвидится, только ночью на крайнем востоке местами возможен небольшой дождь.


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