СБУ с Одессе обнаружила рекордную партию амфетамина - ФОТО

Стоимость контрабандного наркотика на "черном рынке" составляет шесть миллионов долларов. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, наркодельцы отправили в Одесский морской порт контейнер с якобы грузом обуви из Средиземноморья.

Товар предназначался для одной из киевских фирм. Правоохранители во время осмотра товара 180 килограммов психотропов, известных под названием "каптогон".

Сотрудники СБУ задержали троих преступников во время получения груза. Двое из них - иностранцы, им сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и каналы сбыта наркотиков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники в Закарпатской области задержали 14 человек в гидрокостюмах, которые пытались переправить сигареты в Румынию.