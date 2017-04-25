Пять раз боевики обстреляли донецкое направление за минувшие сутки

В очередной раз российские боевики нарушают режим тишины, совершая обстрелы украинских позиций, в том числе и из тяжелого вооружения.

Сообщается, что новые сутки начались с обстрела Авдеевки из легкого вооружения, а к середине дня противник начал использовать минометы.

Еще один минометный обстрел произошел в Верхнеторецком.

Ранее УРА-Информ публиковал видеодоказательства того, что обстрелы в зоне АТО продолжаются.