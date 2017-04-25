17:37 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пять раз боевики обстреляли донецкое направление за минувшие сутки

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил во время брифинга, что пять обстрелов произошло на донецком направлении за минувшие сутки.

Пять раз боевики обстреляли донецкое направление за минувшие сутки

В очередной раз российские боевики нарушают режим тишины, совершая обстрелы украинских позиций, в том числе и из тяжелого вооружения.

Сообщается, что новые сутки начались с обстрела Авдеевки из легкого вооружения, а к середине дня противник начал использовать минометы.

Еще один минометный обстрел произошел в Верхнеторецком.

Ранее УРА-Информ публиковал видеодоказательства того, что обстрелы в зоне АТО продолжаются.


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