Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя группировка, связанная с "Аль-Каидой"

Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group. По их данным, группировка взяла на себя ответственность и пригрозила новыми терактами.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга на синей ветке произошел 4 апреля, однако все это время ни одна из организаций не взяла за него ответственность.

Как сообщал УРА-Информ, Басманный суд города Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова до 3 июня 2017 года. Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва, но сообщил, что оно - "не прямое".