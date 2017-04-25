22:15 25.04.2017 | Общество | Новости
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Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя группировка, связанная с "Аль-Каидой"

Во вторник, 25 апреля, группировка, связанная с террористической организацией "Аль-Каида" заявила, что берет на себя ответственность за террористический акт, который произошел в метро Санкт-Петербурга.

Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя группировка, связанная с

Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group. По их данным, группировка взяла на себя ответственность и пригрозила новыми терактами.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга на синей ветке произошел 4 апреля, однако все это время ни одна из организаций не взяла за него ответственность.

Как сообщал УРА-Информ, Басманный суд города Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова до 3 июня 2017 года. Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва, но сообщил, что оно - "не прямое".


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