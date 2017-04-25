Определены лучшие города мира по уровню жизни

В сообщении говорится, что эксперты определили 10 городов мира с лучшими показателями для жизни. Города оценивались по таким критериям как социальная среда, культура, уровень медицины и образования, безопасность, климат, работа и развлечения, инфраструктура.

По итогам исследования лидером стала столица Австрии – Вена. В ТОП-10 городов также попали Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт, Цюрих, Женева, Копенгаген.

А также было признано, что скандинавские страны – самые счастливые в мире.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Чернобыльской зоне обнаружен львовский мусор.