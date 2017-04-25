ОБСЕ во вторник частично возобновит патрулирование на Донбассе, - Хуг

После инцидента все патрули миссии были отозваны на базу и большинство из них были отменены. Однако сегодня миссия частично восстановит свою работу.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он также отметил, что миссия вернется к нормальной работе после того, как все обстоятельства будут выяснены и установлено, что произошло во время этого инцидента в воскресенье.

Сейчас ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг ситуации с помощью камер и 12 локации, в которых находятся наблюдатели, - пояснил Хуг, добавив, что несмотря на инцидент, миссия должна и впредь выполнять свой мандат в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-информ, председатель миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что несмотря на гибель и ранения сотрудников в Луганской области СММ готова выполнять свой мандат.