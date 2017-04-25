На Ровенщине столкнулись четыре машины

Сообщается, что один из водителей, который был за рулем ” ВАЗ 2108 “ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с „Mercedes-Benz Sprinter“. Микроавтобус врезался в отбойник и также вылетел на встречную. Там произошло столкновение с „Renault Trafic“. А еще один „Mercedes-Benz Sprinter“, пытаясь избежать столкновения с другими машинами, получил механические повреждения при экстренном тормозе.

В автомобиле “Renault” находилось трое детей, которые получили травмы. Девочки доставлены в местную больницу. Их отец, водитель автомобиля, получил перелом поясничного отростка шейного отдела позвоночника и рваную рану брови.

Пассажир микроавтобуса “Mercedes” получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной области, закрытую травму челюстной сустава.

Водитель ВАЗа был доставлен в больницу с переломом плеча и сотрясением мозга, после мужчине также диагностировали перелом обеих костей правого предплечья, убойные ссадины грудной клетки.

По факту ДТП открыто уголовное производство.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Польше перевернулся автобус с туристами, 17 пассажиров пострадали.