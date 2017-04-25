Минюст утвердил главного люстратора Украины

Ею стала исполняющий обязанности директора департамента Анастасия Задорожная. Как сказано на сайте Минюста, она набрала 19,05 балла и это самый большой результат.

Ее заместителем, начальником отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента по вопросам люстрации, станет Александр Чиковани.

Конкурсная комиссия также определила двух специалистов департамента. Так, Сергей Козыренко стал главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы, а Виктория Билак заняла пост ведущего специалиста отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами.

В ведомстве также напомнили, что Задорожная ранее работала главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента люстрации.

В 2010 году она закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".

Как сообщал УРА-Информ, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко ушла в отставку.

По результатам двух конкурсов ведомство так и не смогло определить нового руководителя департамента по вопросам люстрации.