13:31 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минюст утвердил главного люстратора Украины

Во вторник, 25 апреля, Министерство юстиции объявило победителя конкурса на должность директора департамента по вопросам люстрации.

Минюст утвердил главного люстратора Украины

Ею стала исполняющий обязанности директора департамента Анастасия Задорожная. Как сказано на сайте Минюста, она набрала 19,05 балла и это самый большой результат.

Ее заместителем, начальником отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента по вопросам люстрации, станет Александр Чиковани.

Конкурсная комиссия также определила двух специалистов департамента. Так, Сергей Козыренко стал главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы, а Виктория Билак заняла пост ведущего специалиста отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами.

В ведомстве также напомнили, что Задорожная ранее работала главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента люстрации.

В 2010 году она закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".

Как сообщал УРА-Информ, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко ушла в отставку.

По результатам двух конкурсов ведомство так и не смогло определить нового руководителя департамента по вопросам люстрации.


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