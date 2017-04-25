Михаил Поплавский презентовал модерновый бизнес-проект

В интернет-магазине представлен большой ассортимент продуктов собственного производства фермерского хозяйства "Ятрань" семьи Поплавских из экологически чистого региона (c. Мечиславка Благовещенского района Кировоградской области).

Представляя проект, Михаил Поплавский отметил: Интернет-магазин фермерских продуктов "ЭКО-ПОПЛАВОК"- это перспективный проект, который опережает время!

Он создан для обеспечения вкусной и питательной пищей украинцев, которые хотят видеть на своем столе экологически чистые натуральные продукты.

Мы работаем на рынке фермерских продуктов более 9 лет. Высококачественная продукция завоевала благосклонность украинских потребителей.

В интернет-магазине "ЭКО-ПОПЛАВОК" качество выше, чем цена!

На мероприятии Михаил Поплавский лично вручил сертификаты и особые подарки с фермерскими продуктами "Лучшим покупателям года", которые предпочитают сеть эко-магазинов "ПоплавОК" за качество продуктов и высокий уровень обслуживания в течение многих лет. Среди сторонников - председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган, народный артист Украины Павел Зибров, народный депутат Украины Ярослав Москаленко, украинский актер, телеведущий Петр Мага и другие.

Александр Горган поздравил всех присутствующих с открытием "ЭКО-ПОПЛАВКА" и отметил: "Сегодня День рождения интернет-магазина, который однозначно станет флагманским. Все 100% продуктов выращиваются на плодородной украинской земле. Я рад, что такой инновационный проект формирует сегодня лицо нашей экономики. Уверен он даст толчок к развитию фермерских хозяйств."

Павел Зибров, получая сертификат от Михаила Поплавского, воскликнул: "Я уже давно это покупаю и заказываю домой!"

Ярослав Москаленко акцентировал удобства интернет-магазина для покупателей: "Самое главное, чего сегодня не хватает людям, - это время. Поэтому то, что натуральные фермерские продукты можно приобрести в один клик, обеспечивает успешность интернет-магазина эко-продуктов".

Натуральность всех представленных позиций магазина в своем обращении подчеркнул Петр Мага: "Я хочу, чтобы эта продукция была на столе у каждого украинца. Когда читаешь в описании, что домашние вареники лепят собственноручно колоритные сельские женщины из пшеничной муки высшего сорта, то понимаешь, что все представленное настоящее и сделано с любовью. Человек - это то, что он ест. Всем рекомендую "ЭКО-ПОПЛАВОК»!"

После награждения "Лучших покупателей года" Михаил Поплавский пригласил гостей на дегустацию фермерских продуктов.

Вкусные вареные, копченые, полукопченые, твердокопченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные деликатесы, выпущенные собственным высокотехнологичным мясным цехом, изрядно понравились всем присутствующим.

С удовольствием гости пили домашний квас, узвар, томатный сок, душистый домашний хлеб и выпечку, изготовленные по старинным рецептам семьи Поплавских. Высокую оценку получила и домашняя кисломолочная продукция, произведенная из молока высокого качества, которое поставляется с собственной фермы.

Интернет-магазин фермерских продуктов "ЭКО-ПОПЛАВОК" - это только свежие и качественные продукты!

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