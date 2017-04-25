Ляшко на допросе вел себя вызывающе и оскорблял детективов - САП

Допрос длился около четырех часов и детективы собирали доказательную базу по вероятному факту незаконного обогащения политиком. Об этом после допроса на своей страничке в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным ведомства, дело было открыто по результатам обработки материалов СМИ, которые обратили внимание не факт приобретения народным депутатом Украины в собственность активов в значительном размере. Следователи пытаются установить или опровергнуть законности получения имущества, а утверждение самого Ляшко о якобы заказном характере расследования и определенность вины "являются безосновательными и преждевременными, - подчеркнули в САП, добавив, что детали указанного допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 25 апреля, Ляшко был вызван на допрос в НАБУ с целью сбора доказательной базы относительно вероятного факта незаконного обогащения.