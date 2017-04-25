08:59 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Корчак обещает дать достойную оценку действиям министров, взявших на поруки Мартыненко

Национальное агентство по предотвращению коррупции рассмотрит решение

Корчак обещает дать достойную оценку действиям министров, взявших на поруки Мартыненко

Соломенского суда и даст оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании. НАПК проверит министров, которые взяли на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом на своей страничке в Facebook заявила председатель НАПК Наталья Корчак.

По ее словам, это первый инцидент такого характера, однако, по ее мнению, такая ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, не имея на то прав и обязанностей, это нонсенс, - заявила Корчак.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить на конфликт интересов министров, взявших на поруки Николая Мартыненко.

Как сообщал УРА-Информ, Соломенский суд города Киева отпустил Мартыненко под поручительство. 18 лиц, один из которых министр и заместитель председателя ЦИК, по определению суда взяли на личные поруки подозреваемого.

Таким образом, судья отказал гособвинителю в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу Мартыненко.


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