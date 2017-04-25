Корчак обещает дать достойную оценку действиям министров, взявших на поруки Мартыненко

Соломенского суда и даст оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании. НАПК проверит министров, которые взяли на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом на своей страничке в Facebook заявила председатель НАПК Наталья Корчак.

По ее словам, это первый инцидент такого характера, однако, по ее мнению, такая ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, не имея на то прав и обязанностей, это нонсенс, - заявила Корчак.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить на конфликт интересов министров, взявших на поруки Николая Мартыненко.

Как сообщал УРА-Информ, Соломенский суд города Киева отпустил Мартыненко под поручительство. 18 лиц, один из которых министр и заместитель председателя ЦИК, по определению суда взяли на личные поруки подозреваемого.

Таким образом, судья отказал гособвинителю в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу Мартыненко.