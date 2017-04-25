15:13 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 19 тыс преступлений раскрыто полицией за март

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что за март 2017 года было сообщено о подозрении в совершении более чем 19 тыс преступлений.

Более 19 тыс преступлений раскрыто полицией за март

В полиции отмечают, что это почти в два раза больше, чем в любом другом минувшем месяце.

С. Князев также выразил желание удержать такую тенденцию раскрытия преступлений в дальнейшем.

Также он сообщил, что за прошедший март было изъято рекордное количество оружия и боеприпасов по всей стране.

Ранее УРА-Информ сообщал, что недвно полицией задержан житель Павлограда, который хранил дома оружие и наркотики.


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