Более 19 тыс преступлений раскрыто полицией за март

В полиции отмечают, что это почти в два раза больше, чем в любом другом минувшем месяце.

С. Князев также выразил желание удержать такую тенденцию раскрытия преступлений в дальнейшем.

Также он сообщил, что за прошедший март было изъято рекордное количество оружия и боеприпасов по всей стране.

Ранее УРА-Информ сообщал, что недвно полицией задержан житель Павлограда, который хранил дома оружие и наркотики.