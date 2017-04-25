Более 19 тыс преступлений раскрыто полицией за март

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что за март 2017 года было сообщено о подозрении в совершении более чем 19 тыс преступлений.
В полиции отмечают, что это почти в два раза больше, чем в любом другом минувшем месяце.
С. Князев также выразил желание удержать такую тенденцию раскрытия преступлений в дальнейшем.
Также он сообщил, что за прошедший март было изъято рекордное количество оружия и боеприпасов по всей стране.
Ранее УРА-Информ сообщал, что недвно полицией задержан житель Павлограда, который хранил дома оружие и наркотики.