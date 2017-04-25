Боевики вновь обстреливают Авдеевку, погиб военнослужащий

Тут противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В результате таких действий погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в социальной сети Facebook, военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ремонтные бригады не могут выехать на место повреждения, поскольку боевики не дают гарантий прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей страничке в Facebook.

Согласно сообщению, из-за отсутствия гарантий прекращения огня в районе обрыва линии со стороны боевиков электромонтажники не могут начать работы по восстановлению ЛЭП. В настоящее время к важнейшим объектам инфраструктуры электроэнергия подается от генератора.