В Украине обесточенными все еще остаются 22 населенных пункта - ФОТО

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, все обесточенное населенные пункты находятся в двух областях. Так, по данным ГосЧС, в Одесской области обесточено 16 населенных пунктов, а в Днепропетровской - шесть населенных пунктов.

В ведомстве также за вчерашний день спасателям удалось возобновить электроснабжение 49 населенных пунктов в трех областях. Поэтом 38 населенных пунктов в Одесской области уже подключены к электроснабжению, в Днепропетровской области — десять населенных пунктов, а в Харьковской - один поселок. Все они было обесточены в течение 18-21 апреля в результате ухудшения погодных условий, напомнили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате ухудшения погодных условий, дождя с мокрым снегом, налипания мокрого снега и порывов ветра из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.