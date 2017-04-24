10:17 24.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине обесточенными все еще остаются 22 населенных пункта - ФОТО

По состоянию на восемь часов утра понедельника, 24 апреля, в Украине из-за сложных погодных условий все еще остаются обесточенными 22 населенных пункта.

В Украине обесточенными все еще остаются 22 населенных пункта - ФОТО

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, все обесточенное населенные пункты находятся в двух областях. Так, по данным ГосЧС, в Одесской области обесточено 16 населенных пунктов, а в Днепропетровской - шесть населенных пунктов.

В ведомстве также за вчерашний день спасателям удалось возобновить электроснабжение 49 населенных пунктов в трех областях. Поэтом 38 населенных пунктов в Одесской области уже подключены к электроснабжению, в Днепропетровской области — десять населенных пунктов, а в Харьковской - один поселок. Все они было обесточены в течение 18-21 апреля в результате ухудшения погодных условий, напомнили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате ухудшения погодных условий, дождя с мокрым снегом, налипания мокрого снега и порывов ветра из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.


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