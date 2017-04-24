В Украине обесточенными оставаться 40 населенных пунктов

В результате дождя с мокрым снегом, налипания мокрого снега и порывов ветра, которые достигали 15-20 метров за секунду, сработала система защиты, а также в некоторых местах произошел обрывов линий электропередач. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в двух областях, а именно Одесской и Днепропетровской люди сидят без света.

При этом в Одесской области 32 населенных пункта остаются без света, а в Днепропетровской восемь. В ГосЧС также отметили, что в течение дня аварийными бригадами облэнерго восстановлено электроснабжение 31 населенного пункта в трех областях, а именно: в Одесской - 22, Днепропетровской - восемь и Харьковской - один населенный пункт.

Сейчас бригады спасателей продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате непогоды в Украине обесточенным остается 71 населенный пункт в трех областях.