В столице Молдовы ветер повалил более четырех тысяч деревьев - ВИДЕО

Сотни населенных пунктов остались без электричества. Из-за непогоды в столице Молдовы, по предварительным данным, на улицах и во дворах многоэтажек рухнуло более четырех тысяч деревьев.

Как сообщают местные СМИ, поваленные деревья с тротуаров обещают убрать до начала рабочей недели. В стране власти объявили чрезвычайное положение.

При этом в Дурлештах рухнул бетонный забор, который был сооружен в качестве защиты от оползней. От тяжести мокрой земли он не выдержал и раздавил припаркованный автомобиль.

По состоянию на утро понедельника, 24 апреля, Республиканский стадион превратили в дровяной склад, куда рабочие привозят ветви, собранные в центре столицы. По словам сотрудников коммунальных служб, сегодня все ветки необходимо убрать, чтобы во вторник утром у пешеходов не было проблем.

По данным метеорологов, непогода в Молдове продлится до 24-25 апреля. Температура опустится до 2-4 градусов мороза, а скорость ветра местами будет достигать 80 километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 18 апреля в Украине ухудшились погодные условия.

Непогода обрушилась на Днепропетровскую и Харьковскую области, а также на Карпаты.