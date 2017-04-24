В понедельник в Украине еще будет холодно и дожди

В понедельник, 24 апреля, по всей стране пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в восточной части сильные дожди. Дождей синоптики не обещают только в северных областях.

Ветер северо-западный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха днем поднимется до 8-14 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура ночью составит 1-3 градуса тепла. На поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 10-12 градусов.

На западе Украины местами дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. На поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.

На севере страны в понедельник без осадков. Температура ночью составит 1-3 градуса тепла. На поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 10-12 градусов.

В центре Украины местами дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. На поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 8-14 градусов.

На востоке Украины сильные дожди. Температура ночью составит 1-6 градусов выше нуля. Днем будет от 6 до 12 теплых градусов.

На юге сегодня также местами дождь. Ночная температура воздуха составит 1-6 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

В Крыму утром дождь, днем без осадков. Температура ночью составит 3-8 градусов тпела. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.