В Краматорске ребенок нашел боевые гранаты

В сообщении говорится, что ребенок гулял с друзьями на школьном дворе, где ими была обнаружена коробка с боеприпасами.

Образованные дети знали, какую опасность представляют гранаты, поэтому оставив все на своих местах, сообщили о находке родителям.

Мама первоклассника Ивана, который первым увидел боеприпасы, сообщила о происшествии в полицию.

Женщина делится, что оперативная группа выехала на адрес мгновенно. Команда саперов изъяла для уничтожения 14 гранат.

Сам мальчик считает, что рассказать о случившемся и уберечь друзей от беды – было его долгом. Замначальника Краматорского отдела полиции А.Друмов вручил Ване почетную грамоту и памятный подарок за правильные действия при обнаружении взрывоопасных предметов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 42 ребенка погибли от взрывов боеприпасов с начала войны на Донбассе.