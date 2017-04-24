В Краматорске ребенок нашел боевые гранаты

Пресс-служба полиции Донецкой области сообщает, что мальчик семи лет нашел коробку с гранатами возле школы.
В сообщении говорится, что ребенок гулял с друзьями на школьном дворе, где ими была обнаружена коробка с боеприпасами.
Образованные дети знали, какую опасность представляют гранаты, поэтому оставив все на своих местах, сообщили о находке родителям.
Мама первоклассника Ивана, который первым увидел боеприпасы, сообщила о происшествии в полицию.
Женщина делится, что оперативная группа выехала на адрес мгновенно. Команда саперов изъяла для уничтожения 14 гранат.
Сам мальчик считает, что рассказать о случившемся и уберечь друзей от беды – было его долгом. Замначальника Краматорского отдела полиции А.Друмов вручил Ване почетную грамоту и памятный подарок за правильные действия при обнаружении взрывоопасных предметов.
Ранее УРА-Информ сообщал, что 42 ребенка погибли от взрывов боеприпасов с начала войны на Донбассе.