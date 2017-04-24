В Херсоне задержаны организаторы наркобизнеса

В сообщении говорится, что наркодельцы закупали тяжелые наркотики в других регионах Украины, а в Херсоне реализовывали их маленькими партиями. Несколько дилеров работали на вышеупомянутых лиц.

Сообщается, что выручка наркоторговцев достигала 100 тыс грн.

Один из подельников был задержан при попытке продажи 150 мл концентрированного опия. Следственные действия продолжаются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в результате стрельбы в Харькове пострадал человек.