10:34 24.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100164734:Polishuk

Синоптики предупредили о сильных дождях на востоке Украины

В понедельник, 24 апреля, синоптики ожидают в восточной части Украины сильные дожди.

Синоптики предупредили о сильных дождях на востоке Украины

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, которая ссылается на информацию Укргидрометцентра, в течение ближайших суток восточную часть страны накроют сильные дожди. При этом порыва ветра во время ливней могут достигать 15-20 метров за секунду.

Вместе с тем во Львовской области сегодня синоптики прогнозируют снег.

Напомним, в результате непогоды, которая обрушилась на Украину 18-21 апреля, сотни населенных пунктов Украины остались без света.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника, в Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта. При этом спасателям удалось возобновить электроснабжение 49 населенных пунктов в трех областях.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив