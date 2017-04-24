Синоптики предупредили о сильных дождях на востоке Украины

В понедельник, 24 апреля, синоптики ожидают в восточной части Украины сильные дожди.
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, которая ссылается на информацию Укргидрометцентра, в течение ближайших суток восточную часть страны накроют сильные дожди. При этом порыва ветра во время ливней могут достигать 15-20 метров за секунду.
Вместе с тем во Львовской области сегодня синоптики прогнозируют снег.
Напомним, в результате непогоды, которая обрушилась на Украину 18-21 апреля, сотни населенных пунктов Украины остались без света.
Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника, в Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта. При этом спасателям удалось возобновить электроснабжение 49 населенных пунктов в трех областях.
Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.