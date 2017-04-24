15:23 24.04.2017 | Политика | Новости
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Штаб Эммануэля Макрона не подпускает к кандидату российские СМИ

РИА Новости сообщает, что штаб победителя первого тура президентских выборов во Франции Э.Макрона отказал российским каналам в аккредитации.

Штаб Эммануэля Макрона не подпускает к кандидату российские СМИ

Сообщается, что российские каналы RT и Sputnik подозреваются в распространении ложной информации о кандидате, а также в неодноклатных кибератаках сайта компании Макрона.

В связи с обеспечением безопасности последнего, его штаб отказал в аккредитации вышеупомянутым каналам.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Э.Макрон одержал победу над М.Ле Пен по итогам выборов в крупнейших городах Франции.


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