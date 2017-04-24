Штаб Эммануэля Макрона не подпускает к кандидату российские СМИ

Сообщается, что российские каналы RT и Sputnik подозреваются в распространении ложной информации о кандидате, а также в неодноклатных кибератаках сайта компании Макрона.

В связи с обеспечением безопасности последнего, его штаб отказал в аккредитации вышеупомянутым каналам.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Э.Макрон одержал победу над М.Ле Пен по итогам выборов в крупнейших городах Франции.