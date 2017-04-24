15:54 24.04.2017 | Общество | Новости
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Российские СМИ раскрыли 6 незаконных тюрем для гомосексуалистов

"Новая газета" сообщает, что на территории Чеченской республики раскрыто 6 тюрем, в которых незаконно удерживают за гомосексуализм.

Российские СМИ раскрыли 6 незаконных тюрем для гомосексуалистов

В газете сообщают, что полиция Российской Федерации уже в курсе о 26 случаях незаконного лишения свободы и даже убийств на фоне дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Глава Чечни Р.Кадыров вышеуказанную информацию отрицает и считает провокацией.

Ранее УРА-Информ сообщал, что штаб победителя первого тура президентских выборов во Франции Э.Макрона отказал российским СМИ в аккредитации.


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