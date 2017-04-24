Российские СМИ раскрыли 6 незаконных тюрем для гомосексуалистов

В газете сообщают, что полиция Российской Федерации уже в курсе о 26 случаях незаконного лишения свободы и даже убийств на фоне дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Глава Чечни Р.Кадыров вышеуказанную информацию отрицает и считает провокацией.

Ранее УРА-Информ сообщал, что штаб победителя первого тура президентских выборов во Франции Э.Макрона отказал российским СМИ в аккредитации.