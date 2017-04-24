Ремонтные бригады не могут восстановить ЛЭП под Авдеевкой

Ремонтные бригады не могут выехать на место повреждения, поскольку боевики не дают гарантий прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей страничке в Facebook.

Согласно сообщению, из-за отсутствия гарантий прекращения огня в районе обрыва линии со стороны боевиков электромонтажники не могут начать работы по восстановлению ЛЭП. В настоящее время к важнейшим объектам инфраструктуры электроэнергия подается от генератора.

В частности, детские сады и школы города полностью обеспечены бесперебойным теплом. Обеспечение электроэнергией жилых районов города происходит поочередно. Телефонная связь в Авдеевке работает, вода к зданиям города подается в штатном режиме, - пояснили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в ГосЧС сообщили, что в городе Авдеевка Донецкой области электроснабжение частично восстановлено. Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.