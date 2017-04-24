Ремонтные бригады не могут восстановить ЛЭП под Авдеевкой

По состоянию не вечер понедельника, 24 апреля, восстановить поврежденные линии электропередачи около Авдеевки нет возможности.
Ремонтные бригады не могут выехать на место повреждения, поскольку боевики не дают гарантий прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей страничке в Facebook.
Согласно сообщению, из-за отсутствия гарантий прекращения огня в районе обрыва линии со стороны боевиков электромонтажники не могут начать работы по восстановлению ЛЭП. В настоящее время к важнейшим объектам инфраструктуры электроэнергия подается от генератора.
В частности, детские сады и школы города полностью обеспечены бесперебойным теплом. Обеспечение электроэнергией жилых районов города происходит поочередно. Телефонная связь в Авдеевке работает, вода к зданиям города подается в штатном режиме, - пояснили в штабе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в ГосЧС сообщили, что в городе Авдеевка Донецкой области электроснабжение частично восстановлено. Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.