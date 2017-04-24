18:55 24.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Около 40 снарядов выпущено в донецком направлении

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщает, что за минувшие сутки на позициям украинских бойцов было выпущено около 40 мин со стороны врага.

Около 40 снарядов выпущено в донецком направлении

Основная активность противника пришлась на Светлодарскую дугу и район Авдеевки. Большая часть обстрелов проходила в ночное время суток.

Кроме того, в сообщении говорится, что всего 11 обстрелов, 5 из которых осуществлены с помощью тяжелого вооружения, произошли вчера в зоне АТО.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донбассе погиб очередной военнослужащий.


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