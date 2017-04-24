Около 40 снарядов выпущено в донецком направлении

Основная активность противника пришлась на Светлодарскую дугу и район Авдеевки. Большая часть обстрелов проходила в ночное время суток.

Кроме того, в сообщении говорится, что всего 11 обстрелов, 5 из которых осуществлены с помощью тяжелого вооружения, произошли вчера в зоне АТО.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донбассе погиб очередной военнослужащий.