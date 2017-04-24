На Закарпатье СБУ задержала пограничников, которые занимались контрабандой сигарет - ФОТО

Задержанные способствовали контрабанде сигарет в Европу. Как сообщает в понедельник, 25 апреля, пресс-центр СБУ, полиция установила, что один из руководителей отдела пограничной службы Мукачевского отряда и начальник оперативно-розыскного отдела Западного управления Государственной пограничной службы помогали местным жителям перевозить сигареты через границу.

При этом так называемая плата за их услуги составляла от 50 до 70 долларов за каждый ящик с сигаретами. Злоумышленники было задержаны после нескольких фактов получения взяток от контрабандистов и задержала их на рабочих местах.

Обоим объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины. Сейчас суд решает вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой 22 апреля 2017 года задержала на взятке следователя одного из отделов Национальной полиции во Львовской области.