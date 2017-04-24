На Камчатке вновь выбросил столб пепла вулкан Ключевской

В ночь на понедельник, 24 апреля, на Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла высотой семь километров над уровнем моря.

При этом шлейф от пепла распространился на 72 километра к юго-западу от вулкана. Как считает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения, это может повлиять на полеты низколетящих самолетов.

Сейсмологи уже присвоили извержению "оранжевый" код авиационной безопасности. В свою очередь, в Главное управление российского Министерства чрезвычайных ситуаций по Камчатскому краю сообщило, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Напомним, накануне на Камчатке произошло два землетрясения магнитудой 4,6. Одно землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, а второе - на юге полуострова.

Как сообщал УРА-Информ, извержение Ключевского началось 3 апреля прошлого года.

Ключевской является действующим стратовулканом на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тысячи метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Это однин из самых высоких активных вулканов в Евразии.