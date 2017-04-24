Боевики в воскресенье 13 раз нарушили "режим тишины"

При этом больше всего сегодня обстрелов припало на Мариупольское направление. Как сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник, дважды противник применял тяжелое вооружение.

При этом в Марьинке вечером боевики совершили три обстрелы. Тут же весь день работал снайпер. Всего тут было выпущено шесть мин.

В результате таких действий было повреждено семь домов, а один местный житель получил ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает - он находится в больнице города Курахово, куда он был доставлен после предоставленной оперативной медицинской помощи, - рассказал Мотузяник, добавив, что еще одна провокация боевиков состоялась в Тарамчуци, Марьинского района с применением стрелкового оружия.

Сегодня также боевики на линии Гнутово - Лебединский - Водяное - Широкино использовали легкое вооружение, а минометы - в Широкино.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое ранены.