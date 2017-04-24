Боевики 34 раза открывали огонь по нашим позициям

В результате таких действий погиб один украинский военнослужащий. При этом двое наших военных получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, вчера на Донецком направлении противник из минометов калибра, гранатометов и пулеметов обстреливали Троицкое. Затем из минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов боевики стреляли по Авдеевке, из минометов и гранатометов – по Пескам, Луганскому, Новоселовке Второй, а из гранатометов и пулеметов – Невельское и шахту "Бутовка", из стрелкового оружия – Зайцево, а из вооружения БМП – по Луганскому.

В районе Авдеевки также целый день работал снайпер.

На Приморском направлении, огнем минометов и противотанковых гранатометов противник накрывал наши позиции рядом с Тарамчуком и Марьинкой. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие рядом с Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Станицу Луганскую – из вооружения БМП и гранатометов, Новоалександровку – из вооружения БТР и автоматических гранатометов, Валуйское – из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 апреля, противник 13 раз нарушил режим тишины. При этом больше всего обстрелов припало на Мариупольское направление.