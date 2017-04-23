В Украине остаются обесточенными 71 населенный пункт

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, больше всего населенных пунктов обесточены в Одесской - 54 н. п., Днепропетровской - 16 н. п., Харьковской - 1 н. п. К счастью, ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах не зафиксировано.

"Из-за налипания мокрого снега и шквальный ветер зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

В настоящее время бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановления электроснабжения населенных пунктов. При этом к ликвидации последствий непогоды привлечено 3 тыс. 133 чел. и 812 единиц техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта. В результате мокрого снега и шквалистых порывов ветра сработала автоматика защиты линий электропередач.