05:00 23.04.2017 | Общество | Новости
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В ходе протестов в Германии пострадали полицейские

Немецкое издание Bild сообщает, что в ходе массовых протестов в Кёльне пострадали двое полицейских.

В ходе протестов в Германии пострадали полицейские

В сообщении говорится, что около 10 тыс жителей Германии вышли на митинг против правопопулистской и евроскептической партии "Альтернатива для Германии".

Один из демонстрантов совершил нападение на депутата партии, ударив его деревянной палкой. Полицейский, который разборонял правонарушителей также пострадал от удара.

Второй полицейский, по информации правоохранителей, получил ранение острым предметом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Хабаровске неизвестные напали на отдел ФСБ, два человека погибли.


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