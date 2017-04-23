В ГСЧС предупредили о сильных дождях на востоке Украины 23-24 апреля

В сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что 23-24 апреля на востоке Украины пройдут сильные дожди.
"Вечером 23 апреля, в течение суток 24 апреля в восточной части Украины сильные дожди", - говорится в сообщении.
Таким образом, днем столбик термометра в среднем будет держаться на уровне 7-11 градусов, ночью – 3-5 градусов. Днем пройдут дожди, а ночью без осадков. Ветер западный, 7-12 м\с.
Добавим, что из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач утром 23 апреля остается обесточенным 71 населенный пункт в нескольких областях Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские синоптики предупредили про сильные порывы ветра, а также про снижение температуры в нашей стране - в течение девятого апреля, а также десятого апреля 2017 г.