В ГСЧС предупредили о сильных дождях на востоке Украины 23-24 апреля

"Вечером 23 апреля, в течение суток 24 апреля в восточной части Украины сильные дожди", - говорится в сообщении.

Таким образом, днем столбик термометра в среднем будет держаться на уровне 7-11 градусов, ночью – 3-5 градусов. Днем пройдут дожди, а ночью без осадков. Ветер западный, 7-12 м\с.

Добавим, что из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач утром 23 апреля остается обесточенным 71 населенный пункт в нескольких областях Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские синоптики предупредили про сильные порывы ветра, а также про снижение температуры в нашей стране - в течение девятого апреля, а также десятого апреля 2017 г.