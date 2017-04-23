Украина осуждает все формы препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ, - Порошенко

Украинская сторона считает, что безопасность и свобода действий миссии должны быть гарантированы ее представителям. Об этом, в воскресенье, 23 апреля, комментируя взрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе, написал на своей страничке в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Вместе с тем президент Украины дал распоряжения расследовать этот инцидент и подчеркнул, что виновные обязательно должны быть наказаны. Он также поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 23 апреля, автомобиль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подорвался в окрестностях Луганска. В результате случившегося погибли два человека, еще двое получили травмы.