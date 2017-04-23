Столтенберг осудил инцидент с СММ ОБСЕ на востоке Украины

Глава НАТО уверен, что случай должен быть тщательно расследован. Безопасность и свобода передвижения должны соблюдаться, - написал Столтенберг в своем микроблоге в Твиттере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, при подрыве автомобиля миссии у села Пришыб на неподконтрольной правительству Украины части Луганской области один сотрудник погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

Это первый случай гибели сотрудника миссии ОБСЕ с тех пор, как она была развернута в Украине в 2014 году.