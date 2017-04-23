12:53 23.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донецкой фильтровальной станции восстановлено электроснабжение - ГСЧС

В Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение, ремонтно-восстановительные работы поврежденной линии электропередач были завершены сегодня днем. 

На Донецкой фильтровальной станции восстановлено электроснабжение - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 23 апреля на Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К выполнению ремонтно-восстановительных работ были привлечены 10 человек, пять единиц техники, а также группа пиротехников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в н.п. стран Авдеевка сейчас энергетики и силовики вместе с разнообразными службами выполняют восстановительные работы – по итогам очередных обстрелов.


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