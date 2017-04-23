Количество жертв взрыва автомобиля ОБСЕ выросло до двух человек

В результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который произошел в воскресенье утром, 23 апреля, погиб двое патрульных.
Еще двое членов миссии доставлены в больницу. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-службе СММ ОБСЕ, в Facebook, патруль состоял из шести членов патруля и двух бронемашин. Он действительно попал в инцидент при патрулировании в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области.
При этом по информации пресс-службы, среди погибших один американец, а среди раненых - немка. Автомобиль наехал мину около десяти часов утра возле небольшого населенного пункта Пришиб, которая контролируется пророссийскими сепаратистами.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, на неподконтрольной Украине территории, погиб один сотрудник миссии, еще один ранен. Причиной взрыва могла послужить мина.