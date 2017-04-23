Численность украинцев снизилась на 43 тыс

Служба госстатистики обнародовала информацию о том, что с начала 2017 года украинцев стало на 43 тыс меньше.
Сообщается, что за январь-февраль 2017 года численность населения Украины резко упала почти на 50 тыс душ.
Так, соотношение умерших к живорожденным составляет 100/57.
Отмечается также, что статистика приводится без учета данных по Крыму и оккупированных территорий в зоне проведения АТО.
Кроме того, за последние 10 лет численность населения Украины упала почти на полмиллиона.
Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины опустился на несколько пунков в числе самых богатых людей страны.