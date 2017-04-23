Численность украинцев снизилась на 43 тыс

Сообщается, что за январь-февраль 2017 года численность населения Украины резко упала почти на 50 тыс душ.

Так, соотношение умерших к живорожденным составляет 100/57.

Отмечается также, что статистика приводится без учета данных по Крыму и оккупированных территорий в зоне проведения АТО.

Кроме того, за последние 10 лет численность населения Украины упала почти на полмиллиона.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины опустился на несколько пунков в числе самых богатых людей страны.