01:30 23.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Абитуриенты с Донбасса смогут поступать без аттестата и ЗНО

Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреперемещенных лиц сообщает, что абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы, не имея аттестата и сертификата о прохождении внешнего независимого оценивания.

Абитуриенты с Донбасса смогут поступать без аттестата и ЗНО

Сообщается, что в зоне АТО будут действовать специальные образовательные центры Донбасс-Украина, в которых молодые люди смогут сдать украинский язык и историю, а также другие, необходимые для поступления в ВУЗ, дисциплины.

После сдачи экзаменов абитуриенты будут участвовать в конкурсе для поступления в ВУЗы наравне с другими жителями Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Черновцах трое детей сбежали из детского сада и разгуливали по улице.


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