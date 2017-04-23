Абитуриенты с Донбасса смогут поступать без аттестата и ЗНО

Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреперемещенных лиц сообщает, что абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы, не имея аттестата и сертификата о прохождении внешнего независимого оценивания.
Сообщается, что в зоне АТО будут действовать специальные образовательные центры Донбасс-Украина, в которых молодые люди смогут сдать украинский язык и историю, а также другие, необходимые для поступления в ВУЗ, дисциплины.
После сдачи экзаменов абитуриенты будут участвовать в конкурсе для поступления в ВУЗы наравне с другими жителями Украины.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Черновцах трое детей сбежали из детского сада и разгуливали по улице.