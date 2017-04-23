Абитуриенты с Донбасса смогут поступать без аттестата и ЗНО

Сообщается, что в зоне АТО будут действовать специальные образовательные центры Донбасс-Украина, в которых молодые люди смогут сдать украинский язык и историю, а также другие, необходимые для поступления в ВУЗ, дисциплины.

После сдачи экзаменов абитуриенты будут участвовать в конкурсе для поступления в ВУЗы наравне с другими жителями Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Черновцах трое детей сбежали из детского сада и разгуливали по улице.