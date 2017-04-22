09:13 22.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вынесен приговор адвокату, который пытался напасть на жену секретаря СНБО

Столичный райсуд Шевченковского района 21-го апреля вынес приговор донецкому адвокату, который ранее взял в заложники работницу одного из институтов города, приняв ее за жену секретаря СНБО.

Вынесен приговор адвокату, который пытался напасть на жену секретаря СНБО

Так, этот человек 25-го мая 2016 г. вошел в здание учебного заведения и набросился на сотрудницу этого учреждения, вооружившись ножом. Мужчина решил, что она – жена секретаря СНБО А. Турчинова.

Шевченковский райсуд 21 апреля признал мужчину 62-ух лет виновным сразу по трем статьям УК страны, приговорив к восьми годам, а также шести месяцам заключения.

Как сообщал УРА-Информ, 31 марта 2017 г. А. Турчинов зарегистрировал электронную декларацию о своем имуществе и имуществе своей жены.


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