Вынесен приговор адвокату, который пытался напасть на жену секретаря СНБО

Так, этот человек 25-го мая 2016 г. вошел в здание учебного заведения и набросился на сотрудницу этого учреждения, вооружившись ножом. Мужчина решил, что она – жена секретаря СНБО А. Турчинова.

Шевченковский райсуд 21 апреля признал мужчину 62-ух лет виновным сразу по трем статьям УК страны, приговорив к восьми годам, а также шести месяцам заключения.

Как сообщал УРА-Информ, 31 марта 2017 г. А. Турчинов зарегистрировал электронную декларацию о своем имуществе и имуществе своей жены.