В США на 27 лет посадили сына депутата российской Госдумы

В сообщении говорится, что 31-летний Роман Селезнев занимался банковским кибермошенничеством. Ущерб от его преступных действий составил 170 миллионов долларов США.

Сам Селезнев считает приговор против себя политически мотивированным. Мужчина просит помощи у российского правительства.

Ранее УРА-Информ сообщал, что суд отпустил на поруки экс-депутата Верховной рады Николая Мартыненко.