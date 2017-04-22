В США на 27 лет посадили сына депутата российской Госдумы

РИА Новости сообщает, что федеральный суд Вашингтона приговорил к 27 годам лишения свободы сына Валерия Селезнева, депутата Госдумы от ЛДПР.
В сообщении говорится, что 31-летний Роман Селезнев занимался банковским кибермошенничеством. Ущерб от его преступных действий составил 170 миллионов долларов США.
Сам Селезнев считает приговор против себя политически мотивированным. Мужчина просит помощи у российского правительства.
Ранее УРА-Информ сообщал, что суд отпустил на поруки экс-депутата Верховной рады Николая Мартыненко.