В Николаеве на взятке попался офицер военкомата

Сообщается, что военная прокуратура задержала заместителя начальника одного из отделов военкомата при получении более 40 тыс. грн.

Данная сумма предназначалась офицеру в виде благодарности от гражданина за уклонение от военной службы.

Журналисты выяснили, что задержанный занимался комплектованием состава и мобилизацией граждан, имел военное звание майора.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Кировоградщине предприниматели присвоили деньги для ремонта военных городков.