19:00 22.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве на взятке попался офицер военкомата

Пресслужба Николаевской нацполиции сообщила о задержании офицера областного военкомата при попытке получить неправомерную выгоду.

В Николаеве на взятке попался офицер военкомата

Сообщается, что военная прокуратура задержала заместителя начальника одного из отделов военкомата при получении более 40 тыс. грн.

Данная сумма предназначалась офицеру в виде благодарности от гражданина за уклонение от военной службы.

Журналисты выяснили, что задержанный занимался комплектованием состава и мобилизацией граждан, имел военное звание майора.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Кировоградщине предприниматели присвоили деньги для ремонта военных городков.


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