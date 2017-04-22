В Марьинке местный житель ранен в результате обстрелов боевиков

Как сообщает пресс-служба Донецкой полиции, сегодня днем в результате вражеского обстрела был ранен местный житель Марьинки.
37-летний мужчина, который вел хозяйство на огороде, среди белого дня получил осколочное ранение в ногу. Сейчас он находится в больнице.
На месте происшествия работают полицейские. Открыто уголовное производство по факту совершения террористического акта.
Также правоохранители патрулируют территорию и помогают местным жителям.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в результате обстрелов на Донбассе повреждены пять жилых домов.