В Марьинке местный житель ранен в результате обстрелов боевиков

37-летний мужчина, который вел хозяйство на огороде, среди белого дня получил осколочное ранение в ногу. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работают полицейские. Открыто уголовное производство по факту совершения террористического акта.

Также правоохранители патрулируют территорию и помогают местным жителям.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в результате обстрелов на Донбассе повреждены пять жилых домов.