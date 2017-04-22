21:10 22.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Марьинке местный житель ранен в результате обстрелов боевиков

Как сообщает пресс-служба Донецкой полиции, сегодня днем в результате вражеского обстрела был ранен местный житель Марьинки.

В Марьинке местный житель ранен в результате обстрелов боевиков

37-летний мужчина, который вел хозяйство на огороде, среди белого дня получил осколочное ранение в ногу. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работают полицейские. Открыто уголовное производство по факту совершения террористического акта.

Также правоохранители патрулируют территорию и помогают местным жителям.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в результате обстрелов на Донбассе повреждены пять жилых домов.


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