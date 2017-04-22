В Донецке 4 акта вандализма за неделю

В СБУ сообщают, что преступления проплаченные с провокационной целью. Для разжигания в Украине национальной розни.

Все акты вандализма совершены вблизи линии разграничения Украины и ДНР.

Правоохранительными органами лишь за последнюю неделю зафиксировано осквернение памятника погибшим в период 1941-1945 гг. в Мариуполе, нанесение нацистской свастики на памятник погибшим от обстрелов террористов жителям поселка Сартана, вывешивание в Славянске флага группировки "ДНР" и надругательство над флагом Украины в Покровске.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пять жилых домов повреждены из-за обстрелов боевиков на Донбассе.