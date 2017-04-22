Суд отпустил Мартыненко на поруки

В сообщении говорится, что судья отказал гособвинителю в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу Н.Мартыненко.

Вместо этого суд определил меру пресечения для бывшего народного депутата в виде взятия на поруки.

18 лиц, один из которых министр и заместитель председателя ЦИК, по определению суда взяли на личные поруки подозреваемого.

Также Н.Мартыненко должен воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу и сдать паспорта.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера НАБУ сообщило Мартыненко о подозрении.