Полиция поймала вора, который прятался в диване

В сообщении говорится, что полиция задержала вора, который совершил 7 краж и долго сковывался.

После получения заявления о местонахождении подозреваемого, полиция выехала на адрес. Однако найти мужчину удалось только открыв диван, в котором он прятался.

При задержании было обнаружено, что у вора также поддельный паспорт.

Теперь беглецу инкриминируется две статьи УК Украины: за кражи и за подделку документов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что полиция установила личность мужчины, напавшего на полицейских в Париже.