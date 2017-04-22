Полиция поймала вора, который прятался в диване

Пресс-служба нацполиции Житомирской области сообщила СМИ о задержании мужчины, обвиняемом в ряде краж.
В сообщении говорится, что полиция задержала вора, который совершил 7 краж и долго сковывался.
После получения заявления о местонахождении подозреваемого, полиция выехала на адрес. Однако найти мужчину удалось только открыв диван, в котором он прятался.
При задержании было обнаружено, что у вора также поддельный паспорт.
Теперь беглецу инкриминируется две статьи УК Украины: за кражи и за подделку документов.
Ранее УРА-Информ сообщал, что полиция установила личность мужчины, напавшего на полицейских в Париже.