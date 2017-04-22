17:20 22.04.2017 | Общество | Новости
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Почти 500 населенных пунктов Молдовы остались без электичесва из-за непогоды

NewsMaker передает, что снегопад и порывистый ветер оставили без света 415 населенных пунктов Молдовы.

Почти 500 населенных пунктов Молдовы остались без электичесва из-за непогоды

В сообщении говорится, что молдавская служба по чрезвычайным ситуациям передала информацию об обесточивании многочисленных городов и районов Молдовы.

Полностью или частично остались без света населенные пункты в муниципии Кишинев, Гагаузской автономии, Яловенском, Хынчештском, Кантемировском, Тараклийском, Чимишлийском, Леовском, Каушанском, Ново-Аненском и других районах.

Ранее УРА-Информ сообщал, что более двухсот населенных пунктов Украины все еже остаютс без электричества из-за непогоды.


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