Почти 500 населенных пунктов Молдовы остались без электичесва из-за непогоды

В сообщении говорится, что молдавская служба по чрезвычайным ситуациям передала информацию об обесточивании многочисленных городов и районов Молдовы.

Полностью или частично остались без света населенные пункты в муниципии Кишинев, Гагаузской автономии, Яловенском, Хынчештском, Кантемировском, Тараклийском, Чимишлийском, Леовском, Каушанском, Ново-Аненском и других районах.

Ранее УРА-Информ сообщал, что более двухсот населенных пунктов Украины все еже остаютс без электричества из-за непогоды.