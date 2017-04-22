14:40 22.04.2017 | Общество | Новости
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Названо имя заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга

Фигурантов дела про недавний теракт в г. Санкт-Петербург уже лишили российского гражданства.

Названо имя заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга

Вероятно, что заказчиком указанного страшного теракта в метрополитене является Абу Салах аль-Узбеки из н.п. Оша. Эту информацию передала Газета.Ru. Про Абу Салаха известно совсем немного информации, правоохранители не сумели даже сказать, как его по-настоящему зовут.

Однако по некие подробности его жизни поведал И. Захидов. Выяснилось то, что еще несовершеннолетним Салаха в террористическую деятельность привлек отец.

Как сообщал УРА-Информ, взрыв в метрополитене Петербурга произошел третьего апреля. Путин, комментируя ситуацию, сразу предположил теракт.


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