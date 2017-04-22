На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

Про это рассказали в Закарпатском центре по гидрометеорологии. Штормовое предупреждение объявили в горах, а также и в предгорных регионах области. Известно, что утром и в ночное время 23 и 24 апреля в Закарпатье, а 25-го апреля в горах и в предгорье в воздухе и на поверхности будут заморозки – от ноля до минус пяти. Также сообщается про значительную угрозу лавиноопасности.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине 17 апреля также объявляли штормовое предупреждение – из-за ухудшения погоды. В стране прогнозировали ветер, дождь с мокрым снегом, а также снижение температуры воздуха.