13:21 22.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

По причине возникших заморозков на Закарпатье решили объявить штормовое предупреждение.

На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

Про это рассказали в Закарпатском центре по гидрометеорологии. Штормовое предупреждение объявили в горах, а также и в предгорных регионах области. Известно, что утром и в ночное время 23 и 24 апреля в Закарпатье, а 25-го апреля в горах и в предгорье в воздухе и на поверхности будут заморозки – от ноля до минус пяти. Также сообщается про значительную угрозу лавиноопасности.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине 17 апреля также объявляли штормовое предупреждение – из-за ухудшения погоды. В стране прогнозировали ветер, дождь с мокрым снегом, а также снижение температуры воздуха.


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