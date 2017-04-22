14:24 22.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе больше сотни российских военных подали рапорты на увольнение

Российские военные выражают недовольство условиями собственной службы на украинском востоке.

На Донбассе больше сотни российских военных подали рапорты на увольнение

Сейчас уже больше сотни российских военных на востоке уже внесли рапорты на свое увольнение – по причине своего недовольства командованием. Эти сведения содержатся в сообщении ГУ разведки украинского Минобороны в соцсети.

По причине различных злоупотреблений положением командования все так же фиксируют случаи недовольства своей службой среди состава. Уже сотня военных штурмового полка Новоазовска, а также и 11-го мотострелкового полка уже внесли рапорты на свои увольнения.

Как сообщал УРА-Информ, боевики "ЛНР" подают рапорты об увольнении.


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