Российские военные выражают недовольство условиями собственной службы на украинском востоке.
Сейчас уже больше сотни российских военных на востоке уже внесли рапорты на свое увольнение – по причине своего недовольства командованием. Эти сведения содержатся в сообщении ГУ разведки украинского Минобороны в соцсети.
По причине различных злоупотреблений положением командования все так же фиксируют случаи недовольства своей службой среди состава. Уже сотня военных штурмового полка Новоазовска, а также и 11-го мотострелкового полка уже внесли рапорты на свои увольнения.
Как сообщал УРА-Информ, боевики "ЛНР" подают рапорты об увольнении.