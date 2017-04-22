На Донбассе больше сотни российских военных подали рапорты на увольнение

Сейчас уже больше сотни российских военных на востоке уже внесли рапорты на свое увольнение – по причине своего недовольства командованием. Эти сведения содержатся в сообщении ГУ разведки украинского Минобороны в соцсети.

По причине различных злоупотреблений положением командования все так же фиксируют случаи недовольства своей службой среди состава. Уже сотня военных штурмового полка Новоазовска, а также и 11-го мотострелкового полка уже внесли рапорты на свои увольнения.

Как сообщал УРА-Информ, боевики "ЛНР" подают рапорты об увольнении.